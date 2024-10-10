В Португалии арестовали российского основателя криптобиржи Gotbit
В Португалии арестовали гражданина России и Португалии, Алексея Андрюнина, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минюста США.
Он является основателем биржи Gotbit. 26-летний россиянин задержан якобы за отмывание денег. В настоящее время он ждет экстрадиции.
Кроме того, двум другим россиянам Федору Кедрову и Кави Джалили предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре для совершения рыночных манипуляций, которые связаны с криптовалютой.
Ранее в ходе обысков по делу криптобиржи Cryptex изъято более 1,5 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Португалии арестовали российского основателя криптобиржи Gotbit
- СМИ: Зеленский приостановил бронирование от мобилизации
- Белоусов шепотом обратился к раненному на СВО бойцу
- Жириновский предупреждал о разрушительном урагане в США
- Кадыров предложил отправлять правонарушителей на СВО
- Инфекционист: Вирусом Марбург можно заразиться через бананы
- Путин: Промышленное производство в России развивается с опережением
- СМИ: Вучич впервые не поздравил Путина с днем рождения
- Синоптик: Ураган «Милтон» станет самым разрушительным в мире
- Шторм оставил более 20 тыс. финских домов без электричества
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru