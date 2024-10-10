В Португалии арестовали российского основателя криптобиржи Gotbit

Он является основателем биржи Gotbit. 26-летний россиянин задержан якобы за отмывание денег. В настоящее время он ждет экстрадиции.

Кроме того, двум другим россиянам Федору Кедрову и Кави Джалили предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре для совершения рыночных манипуляций, которые связаны с криптовалютой.

Ранее в ходе обысков по делу криптобиржи Cryptex изъято более 1,5 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

