СК: В ходе обысков по делу криптобиржи Cryptex изъято более 1,5 млрд рублей

Более 1,5 млрд рублей было изъято в Санкт-Петербурге в ходе обысков в рамках дела криптовалютной биржи Cryptex. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В Москве возбудили уголовное дело в отношении создателей UAPS и Cryptex

В сообщении говорится, что в собственности соучастников находятся вертолёты Robinson, дорогостоящие автомобили Bentley, Rolls-Royce, Tesla, Porsche, а также катера и снегоходы.

«Решается вопрос о наложении ареста на указанное имущество в целях последующего обеспечения исполнения приговора», - указали в ведомстве.

Ранее в СК РФ заявили, что ключевыми клиентами сервиса являлись киберпреступники и хакеры. Проведено 148 обысков в 14 субъектах России. Для проведения дальнейших следственных действий в Москву намерены доставить 96 фигурантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:Уголовное ДелоКонфискацияСледственный Комитет РфДеньги

Горячие новости

Все новости

партнеры