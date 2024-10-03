СК: В ходе обысков по делу криптобиржи Cryptex изъято более 1,5 млрд рублей
Более 1,5 млрд рублей было изъято в Санкт-Петербурге в ходе обысков в рамках дела криптовалютной биржи Cryptex. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
В сообщении говорится, что в собственности соучастников находятся вертолёты Robinson, дорогостоящие автомобили Bentley, Rolls-Royce, Tesla, Porsche, а также катера и снегоходы.
«Решается вопрос о наложении ареста на указанное имущество в целях последующего обеспечения исполнения приговора», - указали в ведомстве.
Ранее в СК РФ заявили, что ключевыми клиентами сервиса являлись киберпреступники и хакеры. Проведено 148 обысков в 14 субъектах России. Для проведения дальнейших следственных действий в Москву намерены доставить 96 фигурантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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