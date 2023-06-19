В Польше запретили состоять на госслужбе старым работникам органов госбезопасности

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который запрещает состоять на госслужбе лицам, ранее работавшим в органах госбезопасности страны.

В документе речь идёт о тех, кто работал в госбезопасности в 1944-1990 годах. Если такие лица в настоящее время занимают посты в госорганах, то их ждёт увольнение.

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ФОТО: РИА Новости
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