В Польше запретили состоять на госслужбе старым работникам органов госбезопасности
19 июня 202316:16
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который запрещает состоять на госслужбе лицам, ранее работавшим в органах госбезопасности страны.
В документе речь идёт о тех, кто работал в госбезопасности в 1944-1990 годах. Если такие лица в настоящее время занимают посты в госорганах, то их ждёт увольнение.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru