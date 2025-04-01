Украинец арестован в Польше по подозрению в работе на российскую разведку

Прокуратура уже предъявила задержанному официальное обвинение, после чего суд Варшавы отправил гражданина Украины под стражу. Как сообщили в МВД, обвиняемый дал признательные показания и заявил об идеологических мотивах работы на российскую разведку, следующие из его связей с РФ.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по информации властей Польши, с начала Россией спецоперации на Украине спецслужбы уже задержали 44 человека по подозрению в шпионаже либо диверсиях в пользу России или Белоруссии. Среди обвиняемых - граждане самой Польши, а также Белоруссии, Украины и России.

