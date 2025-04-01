Украинец арестован в Польше по подозрению в работе на российскую разведку
Сотрудники спецслужб Польши задержали гражданина Украины, которого подозревают в работе на российскую разведку. Задержанному 47 лет, сообщил официальный представитель министерства внутренних дел страны.
Спецоперация проведена в Мазовецком воеводстве по результатам собственного расследования Агентством внутренней безопасности. Согласно оперативным данным, подозреваемый организовал наблюдение за военными объектами в Польше по заданию российской стороны.
Прокуратура уже предъявила задержанному официальное обвинение, после чего суд Варшавы отправил гражданина Украины под стражу. Как сообщили в МВД, обвиняемый дал признательные показания и заявил об идеологических мотивах работы на российскую разведку, следующие из его связей с РФ.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по информации властей Польши, с начала Россией спецоперации на Украине спецслужбы уже задержали 44 человека по подозрению в шпионаже либо диверсиях в пользу России или Белоруссии. Среди обвиняемых - граждане самой Польши, а также Белоруссии, Украины и России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru