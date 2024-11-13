В Польше задержали гражданина Белоруссии по подозрению в диверсии
Гражданин Белоруссии задержан в Польше по обвинению в попытке диверсии, сообщило Агентство внутренней безопасности республики.
Белоруса поймали в Варшаве, утверждается, что он планировал поджечь объект, находящийся в Гданьске.
Прокуратура предъявила ему обвинения по статьям об «участии в организованной преступной группе международного характера и совершении актов диверсии и саботажа или преступлений террористического характера по поручению иностранной разведки».
Мужчине может грозить пожизненное лишение свободы. Сейчас он арестован на три месяца.
В январе и мае Агентство уже задержало граждан Польши, Украины и Белоруссии, которые также обвиняются в поджогах объектов на территории Гданьска, Гдыни и Марек.
Ранее сегодня сообщалось, что американская база противоракетной обороны Aegis будет открыта в среду в польском Редзиково. Экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев в разговоре с НСН заявил, что американская база ПРО в Польше не сможет защитить от российских гиперзвуковых ракет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Замглавы Минсельхоза Увайдов: Выпуск винодельческой продукции РФ вырос на 14,5%
- Эминем и Брайан Адамс стали номинантами на включение в «Зал славы авторов песен»
- Голосовому ассистенту «Маруся» изменят голос
- В Польше задержали гражданина Белоруссии по подозрению в диверсии
- Патрушев призвал усилить корабельный состав российской погранслужбы
- СМИ: Почти 240 человек эвакуировали из загоревшегося общежития в Москве
- Контрактник получил шесть лет колонии за нежелание участвовать в СВО
- Летние веранды в Москве начнут работать и зимой
- Эрдоган заявил, что Турция разорвала отношения с Израилем
- Орешкин: Экономику России ожидает проблема дефицита электроэнергии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru