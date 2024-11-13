В Польше задержали гражданина Белоруссии по подозрению в диверсии

Мужчине может грозить пожизненное лишение свободы. Сейчас он арестован на три месяца.

В январе и мае Агентство уже задержало граждан Польши, Украины и Белоруссии, которые также обвиняются в поджогах объектов на территории Гданьска, Гдыни и Марек.

Ранее сегодня сообщалось, что американская база противоракетной обороны Aegis будет открыта в среду в польском Редзиково. Экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев в разговоре с НСН заявил, что американская база ПРО в Польше не сможет защитить от российских гиперзвуковых ракет.

