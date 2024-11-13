«Сметут с лица земли»: База ПРО США в Польше не защитит от российских ракет
США продолжат размещать свои базы ПРО не только в Польше, но и в Эстонии, Латвии и Литве, однако они не смогут выполнить своих защитных функций, отметил в эфире НСН Айтеч Бижев.
Американская база противоракетной обороны (ПРО) в Польше не сможет защитить от российских гиперзвуковых ракет и высокоточных средств поражения, заявил экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев в разговоре с НСН.
Американская база противоракетной обороны Aegis будет открыта в среду в польском Редзиково. В торжественной церемонии открытия примут участие как представители США, так и высшее руководство Польши, в частности, президент республики Анджей Дуда. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что открытие в Польше базы ПРО США – это попытка сдержать военный потенциал России. Бижев отметил, что противоракетные системы не смогут противостоять российскому вооружению.
«Это связано с тем, чтобы они могли сдерживать наши удары в случае напряженной ситуации или локальных боевых действий. Но тут фишка заключается в том, что противоракетные системы, которые устанавливают по нашему периметру, не способны уничтожать наши гиперзвуковые средства поражения. В случае ужесточения международной обстановки и каких-то боевых действий, мы первыми ударами будем ликвидировать эти установки. Этим США подставляют европейские страны под наши удары высокоточного оружия. Но они эту политику будут неуклонно продолжать, и мы не сможем им помешать, чтобы они свои соединения противоракетной обороны по всему периметру России не устанавливали. При этом они в достигаемости нашего тактического высокоточного оружия. "Искандер" достанет их. Перечисленные средства поражения с высокой точностью сметут их с лица земли», – сказал Бижев.
Он также выразил уверенность, что США продолжат размещать свои базы ПРО не только в Польше, но и в Эстонии, Латвии и Литве.
«Там, где это возможно, они их будут устанавливать, не только в Польше. Они потом полезут в Эстонию, Латвию, Литву. Будут стараться установить по всему периметру, где это доступно. Эскалацию будут проводить и (президент США. - прим. НСН) Байден, и Трамп, или кто-то другой. Это у них стратегическая доктрина такая, как во времена Советского Союза. Но у нас был мощный Варшавский договор, который мог противостоять. И на равных паритет был с НАТО. А сейчас мы остались одни, без союзников соцлагеря, рассчитываем только на свои силы и средства. Наши "Ониксы", "Авангарды" и другие высокоточные средства поражения будут выполнять свои функции. И какую бы они противоракетную суперсистему не ставили, они не выполнят своих функций», – указал собеседник НСН.
Кроме того, Бижев напомнил о договоре между Россией и Белоруссией об оказании помощи в случае нападения на одну из сторон.
«У нас есть соглашение с Белоруссией, договор о взаимном сотрудничестве и нападении на любую из сторон. Белоруссия нам оказывает полностью помощь, и мы ей оказываем помощь. У нас есть единая система противовоздушной обороны, единые стандарты, единые подходы. Мы обучаем военнослужащих Белоруссии в наших военных академиях, училищах. Они занимаются по нашим стандартам. У нас единое вооружение, единая доктрина, военная политика. Президенты взаимодействуют на базах и аэродромах Белоруссии. В случае часа X мы можем и свою стратегическую авиацию переместить ближе к Европе. Мы имеем право размещать ударные средства поражения», – добавил он.
Aegis – база ВМС США, переданная под командование НАТО-EUCOM, то есть командование американских войск в Европе. База противоракетной обороны Aegis стала первой постоянной базой армии США в Польше, передает «Радиоточка НСН».
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