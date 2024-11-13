«Сметут с лица земли»: База ПРО США в Польше не защитит от российских ракет

Американская база противоракетной обороны (ПРО) в Польше не сможет защитить от российских гиперзвуковых ракет и высокоточных средств поражения, заявил экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев в разговоре с НСН.

Американская база противоракетной обороны Aegis будет открыта в среду в польском Редзиково. В торжественной церемонии открытия примут участие как представители США, так и высшее руководство Польши, в частности, президент республики Анджей Дуда. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что открытие в Польше базы ПРО США – это попытка сдержать военный потенциал России. Бижев отметил, что противоракетные системы не смогут противостоять российскому вооружению.