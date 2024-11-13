Песков: Открытие в Польше базы ПРО США - это попытка сдержать потенциал России

Размещение в Польше американской базы противоракетной обороны (ПРО) является продвижением военной инфраструктуры США к России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Комментируя открытие американской база ПРО Aegis в польском Редзиково, он указал, что это попытка Белого дома сдержать потенциал России.

«Конечно, это ведет к принятию соответствующих мер для обеспечения паритета», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Россия никогда не двигала свою военную инфраструктуру к границам НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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