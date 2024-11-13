Песков: Открытие в Польше базы ПРО США - это попытка сдержать потенциал России
Размещение в Польше американской базы противоракетной обороны (ПРО) является продвижением военной инфраструктуры США к России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя открытие американской база ПРО Aegis в польском Редзиково, он указал, что это попытка Белого дома сдержать потенциал России.
«Конечно, это ведет к принятию соответствующих мер для обеспечения паритета», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что Россия никогда не двигала свою военную инфраструктуру к границам НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru