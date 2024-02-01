В Польше возбудили дело о залетевшей на ее территорию ракете

Прокуратура в Польше начала расследование уголовного дела о залетевшей на территорию республики 29 декабря 2023 года ракете. Об этом сообщил представитель Окружной прокуратуры Варшавы Шимон Банна, передает РИА Новости.

По его словам, расследование ведется на предмет «создания опасности для жизни или здоровья большого количества людей или имущества в большом размере путем взрыва взрывчатых веществ, находящихся в военной крылатой ракете, выпущенной с территории иностранного государства».