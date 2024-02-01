В Польше возбудили дело о залетевшей на ее территорию ракете
Прокуратура в Польше начала расследование уголовного дела о залетевшей на территорию республики 29 декабря 2023 года ракете. Об этом сообщил представитель Окружной прокуратуры Варшавы Шимон Банна, передает РИА Новости.
По его словам, расследование ведется на предмет «создания опасности для жизни или здоровья большого количества людей или имущества в большом размере путем взрыва взрывчатых веществ, находящихся в военной крылатой ракете, выпущенной с территории иностранного государства».
Прокуратура намерена установить все обстоятельства инцидента, а также происхождение и цели объекта, который, как указывается, скорее всего, был крылатой ракетой военного назначения.
Начальник Генштаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула 29 декабря заявил, что нарушившая воздушное пространство страны ракета является российской. Он отметил, что польские средства ПВО отследили нарушение воздушного пространства, после чего ракета покинула территорию. Ведутся поиски объекта, добавил Кукула.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Перенесший операцию глава Пентагона отказался уходить в отставку
- ГУР опровергло выдачу разрешения на выезд Арестовича с Украины
- Хуситы заявили о мобилизации и подготовке 600 тысяч бойцов
- Водителей призвали не выезжать на дороги в Арктике
- СМИ: На серой ветке московского метро погиб упавший на рельсы человек
- Выставки Рериха и Боголюбова стали самыми посещаемыми в Третьяковке в 2023 году
- Евросоюз изменил правила утверждения помощи Украине
- Новую Третьяковку планируют закрыть на реконструкцию
- Госдеп США одобрил продажу Индии беспилотников на 3,99 млрд долларов
- Гендиректор МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС на будущей неделе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru