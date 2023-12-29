Генштаб Польши: нарушившая воздушное пространство ракета была российской
Начальник Генштаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула заявил, что нарушившая воздушное пространство страны ракета является российской. Его слова приводит Gazeta Wyborcza.
«Все указывает на то, что российская ракета прилетела на польскую территорию», - сказал генерал.
Он отметил, что польские средства ПВО отследили нарушение воздушного пространства, после чего ракета покинула территорию. Ведутся поиски объекта, добавил Кукула.
Польская армия в пятницу заявила о вошедшем в пространство страны «неопознанном воздушном объекте». Утверждается, что ракета летела со стороны Украины, сообщает «Радиоточка НСН».
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