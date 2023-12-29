Генштаб Польши: нарушившая воздушное пространство ракета была российской

Начальник Генштаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула заявил, что нарушившая воздушное пространство страны ракета является российской. Его слова приводит Gazeta Wyborcza.

В Польше пройдет срочное совещание из-за неопознанного объекта со стороны Украины

«Все указывает на то, что российская ракета прилетела на польскую территорию», - сказал генерал.

Он отметил, что польские средства ПВО отследили нарушение воздушного пространства, после чего ракета покинула территорию. Ведутся поиски объекта, добавил Кукула.

Польская армия в пятницу заявила о вошедшем в пространство страны «неопознанном воздушном объекте». Утверждается, что ракета летела со стороны Украины, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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