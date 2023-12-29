В Польше пройдет срочное совещание из-за неопознанного объекта со стороны Украины

Встреча пройдет в 15 часов по московскому времени, на ней будут присутствовать в том числе министр Косиняк-Камыш, начальник Генштаба Веслав Кукула и оперативный командующий ВС Мацей Клиш.

Ранее днем в Польшу вторгся со стороны Украины неопознанный воздушный объект. Он сопровождался ПВО, а потом исчез с радаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

