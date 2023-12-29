В Польше пройдет срочное совещание из-за неопознанного объекта со стороны Украины
Президент Польши Анджей Дуда анонсировал срочное совещание с военным руководством страны после инцидента с неопознанным объектом, прилетевшим со стороны Украины. Об этом говорится на сайте канцелярии главы государства.
Встреча пройдет в 15 часов по московскому времени, на ней будут присутствовать в том числе министр Косиняк-Камыш, начальник Генштаба Веслав Кукула и оперативный командующий ВС Мацей Клиш.
Ранее днем в Польшу вторгся со стороны Украины неопознанный воздушный объект. Он сопровождался ПВО, а потом исчез с радаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru