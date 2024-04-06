В Польше вновь подняли в небо самолеты из-за «интенсивной активности» России

Польские и союзные самолеты подняли в воздух в связи с якобы наблюдавшейся минувшей ночью активностью дальней авиации России. Об этом сообщили в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши.

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Ведомство предупредило, что самолеты республики и партнеров в польском воздушном пространстве могут спровоцировать повышение уровня шума, особенно в юго-восточной части Польши.

«Этой ночью наблюдается усиленная активность дальней авиации Российской Федерации», — отмечается в заявлении командования в соцсети X.

На минувшей неделе авиацию Польши и союзных государств подняли в воздушное пространство страны из-за якобы интенсивной активности авиации РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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