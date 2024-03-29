В Польше подняли в небо авиацию из-за «интенсивной активности» России
Авиацию Польши и союзных государств подняли в воздушное пространство республики из-за якобы интенсивной активности авиации России. Об этом сообщили в оперативном командовании польских Вооруженных сил.
«В польском воздушном пространстве действуют... воздушные суда... Наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам... на территории Украины», — указано в заявлении командования в социальной сети X.
Польская сторона отметила, что запустила все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства и ведет «мониторинг ситуации».
Ранее в Польше подняли в небо истребитель F-16 из-за пролетевших вдоль границы с Украиной российских ракет, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru