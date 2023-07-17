В Польше у кошек обнаружили птичий грипп
17 июля 202317:03
В Польше зафиксировали случаи заражения кошек птичьим гриппом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
Риск распространения болезни среди людей невысок, отмечают в ВОЗ. Было исследовано 47 проб среди кошек и одного каракала, по результатам исследований было принято решение усыпить 14 кошек, еще 11 умерли.
При этом никто из контактировавших с зараженными животными не заявлял о проблемах со здоровьем.
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Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru