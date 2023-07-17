В Польше у кошек обнаружили птичий грипп

В Польше зафиксировали случаи заражения кошек птичьим гриппом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

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Риск распространения болезни среди людей невысок, отмечают в ВОЗ. Было исследовано 47 проб среди кошек и одного каракала, по результатам исследований было принято решение усыпить 14 кошек, еще 11 умерли.

При этом никто из контактировавших с зараженными животными не заявлял о проблемах со здоровьем.

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ФОТО: РИА Новости
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