На Украине демонтировали последний памятник Ленину
В селе Рудковцы Хмельницкой области демонтировали последний на Украине памятник Владимиру Ленину. Об этом сообщила украинская организация «Деколонизация. Украина».
По данным активистов, бюст убрали после их обращения. Как уточняется в письме главы поселка Новая Ушица Анатолия Олейника, демонтаж 1 августа провело местное коммунальное предприятие.
После этого памятник перевезли на производственную базу.
Массовое уничтожение советской символики на Украине началось в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. В последние годы в стране также усилилась борьба с наследием, связанным с Россией, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На обновление российских дорог дополнительно выделят более 16,5 млрд рублей
- «Без филимоновских новелл»: Раскрыт способ снизить потребление алкоголя в России
- Суд продлил срок ареста исполнителям и соучастникам теракта в «Крокусе»
- Риелторы ожидают рост цен на «вторичку» в октябре до 20%
- Трамп пригрозил значительно повысить пошлины для Индии за перепродажу нефти РФ
- Режиссер Войтинский предрек скорый конец «советскому ренессансу» в кино
- Боррель раскритиковал результат торговой сделки США и Евросоюза
- Кинокритик рассказал, почему в России не снимают боди-хорроры
- Недетский фашизм: Омбудсмен напомнила об ответственности за свастику с 16 лет
- Рогов словами Цоя предупредил о попытках ВСУ зайти в Брянскую область
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru