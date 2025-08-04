На Украине демонтировали последний памятник Ленину

В селе Рудковцы Хмельницкой области демонтировали последний на Украине памятник Владимиру Ленину. Об этом сообщила украинская организация «Деколонизация. Украина».

По данным активистов, бюст убрали после их обращения. Как уточняется в письме главы поселка Новая Ушица Анатолия Олейника, демонтаж 1 августа провело местное коммунальное предприятие.

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После этого памятник перевезли на производственную базу.

Массовое уничтожение советской символики на Украине началось в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. В последние годы в стране также усилилась борьба с наследием, связанным с Россией, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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