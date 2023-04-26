Два советских памятника снесли в Львовской области

Украинские власти уничтожили два советских памятника в Мостисском районе (Львовская область). Соответствующая информация размещена в Telegram-канале областной военной администрации.

Вайкуле не увидела необходимости в мемориалах солдатам ВОВ

Так, в селе Малнов был разрушен памятник советскому солдату, бывший частью мемориального комплекса, посвященный советским воинам. Также была уничтожена фигура скорбящей женщины, находившаяся на кладбище советских военнослужащих в городе Мостиска.

По словам представителей областной военной администрации, до конца текущего года планируется полностью завершить процесс декоммунизации в Львовской области.

Ранее рижские депутаты решили снести памятник Александру Пушкину в Риге, чтобы у жителей города не было возможности собраться около него 9 мая. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Львовской администрации
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