Два советских памятника снесли в Львовской области
Украинские власти уничтожили два советских памятника в Мостисском районе (Львовская область). Соответствующая информация размещена в Telegram-канале областной военной администрации.
Так, в селе Малнов был разрушен памятник советскому солдату, бывший частью мемориального комплекса, посвященный советским воинам. Также была уничтожена фигура скорбящей женщины, находившаяся на кладбище советских военнослужащих в городе Мостиска.
По словам представителей областной военной администрации, до конца текущего года планируется полностью завершить процесс декоммунизации в Львовской области.
Ранее рижские депутаты решили снести памятник Александру Пушкину в Риге, чтобы у жителей города не было возможности собраться около него 9 мая. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru