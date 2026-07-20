Военэксперт Дандыкин назвал главного поставщика дронов ВСУ

По его словам, британцы поставляют Киеву «реально десятки тысяч» БПЛА. Кроме того, одним из главных поставщиков дронов для ВСУ он назвал Германию.

Дандыкин указал, что производство беспилотников на Украине в основном сборочное.

«Указывало Минобороны адреса заводов, где это всё делается под эгидой того, что это украинские предприятия. Есть, конечно, и на Украине небольшие, по которым бьют наши. Но в основном — на Западе», - подчеркнул специалист.

Он также добавил, что на Украину БПЛА доставляют «морем, либо через Польшу».

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что в России разрабатывают лазерный комплекс противодействия беспилотникам «Перун», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

