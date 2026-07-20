Военэксперт Дандыкин назвал главного поставщика дронов ВСУ

Главным поставщиком дронов для Вооружённых сил Украины (ВСУ) является Великобритания. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

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По его словам, британцы поставляют Киеву «реально десятки тысяч» БПЛА. Кроме того, одним из главных поставщиков дронов для ВСУ он назвал Германию.

Дандыкин указал, что производство беспилотников на Украине в основном сборочное.

«Указывало Минобороны адреса заводов, где это всё делается под эгидой того, что это украинские предприятия. Есть, конечно, и на Украине небольшие, по которым бьют наши. Но в основном — на Западе», - подчеркнул специалист.

Он также добавил, что на Украину БПЛА доставляют «морем, либо через Польшу».

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что в России разрабатывают лазерный комплекс противодействия беспилотникам «Перун», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: wikimedia.org
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