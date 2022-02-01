В Польше рассказали о поставках вооружений Украине

Слова главы польского правительства приводит ТАСС. Отвечая на вопросы о планируемых поставках Киеву, Моравецкий заявил, что речь идет о ПЗРК, боеприпасах и беспилотниках, предназначенных для обороны.

Ранее замминистра внутренних дел Польши Мацей Вонсик заявил, что страна готова принять до миллиона беженцев из Украины в случае вторжения» России, напоминает Ura.ru.

