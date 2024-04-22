В Польше заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие США

Польша готова разместить на своей территории ядерной оружие США в рамках программы Nuclear Sharing, заявил президент республики Анджей Дуда в интервью изданию Fakt.

Он отметил, что этот вопрос сегодня находится на обсуждении с целью укрепить восточный фланг НАТО. Также в Польше уверены, что Россия укрепляет Калининградскую область с военной точки зрения, добавил Дуда.

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До этого сообщалось, что Норвегия не намерена давать разрешение блоку НАТО на размещение на её территории ядерного оружия или постоянного военного контингента Североатлантического альянса. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами королевства Эйрик Кристофферсен в интервью немецкой Die Welt.

Он подчеркнул, что в Норвегии не было ядерного оружия во времена холодной войны, не будет и после, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерное ОружиеПольша

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