В Польше заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие США

До этого сообщалось, что Норвегия не намерена давать разрешение блоку НАТО на размещение на её территории ядерного оружия или постоянного военного контингента Североатлантического альянса. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами королевства Эйрик Кристофферсен в интервью немецкой Die Welt.

Он подчеркнул, что в Норвегии не было ядерного оружия во времена холодной войны, не будет и после, напоминает «Радиоточка НСН».

