США объявили о планах продажи Польше ракет на $1,2 миллиарда

Соединенные Штаты продадут Польше противорадиолокационные ракеты AARGM-ER и сопутствующее оборудование на общую сумму более $1,2 миллиарда. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

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Вашингтон одобрил продажу всех 360 ракет, которые запросила Варшава. Подрядчиком выступит компания Northrop Grumman Systems.

В Госдепартаменте отметили, что продажа ракет позволит повысить обороноспособность Польши и «противостоять текущим и будущим угрозам».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет планов размещать в Польше ядерное оружие, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ru.wikipedia.org/
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