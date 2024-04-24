США объявили о планах продажи Польше ракет на $1,2 миллиарда
Соединенные Штаты продадут Польше противорадиолокационные ракеты AARGM-ER и сопутствующее оборудование на общую сумму более $1,2 миллиарда. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.
Вашингтон одобрил продажу всех 360 ракет, которые запросила Варшава. Подрядчиком выступит компания Northrop Grumman Systems.
В Госдепартаменте отметили, что продажа ракет позволит повысить обороноспособность Польши и «противостоять текущим и будущим угрозам».
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет планов размещать в Польше ядерное оружие, передает «Радиоточка НСН».
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