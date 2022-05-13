В Госдуме заявили, что «Польшу следует денацифицировать следующей»
Депутат Госдумы и глава комитета по контролю Олег Морозов заявил, что «Польшу следует денацифицировать следующей». Об этом сообщается в телеграм-канале Baze.
По мнению Морозова, Польша побуждает российские власти поставить не на первое место после Украины «в очередь на денацификацию».
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также целями операции назывались денацификация и демилитаризация страны.
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