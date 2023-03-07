В Польше предупредили Европу об аномальной засухе летом

Европу предстоящим летом ждет аномальная засуха, радость от экономии затрат на топливо обернется горем из-за предстоящего ада. Об этом заявил профессор Польской академии наук Шимон Малиновский, сообщило интернет-издание Eadaily.

Экономист спрогнозировал продовольственный кризис в ЕС из-за засухи и санкций

Ученый считает, что виной этому весьма малоснежная и теплая зима. Она приведет к неминуемой утрате урожая, предупредил Малиновский.

Академик подчеркнул, что испанские и французские власти начали сокращать потребление воды.

Ранее итальянский журналист заявил, что из-за быстрого роста цен на хлеб в Европе может случиться настоящий хлебный бунт.

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ФОТО: РИА Новости/Андрей Архипов
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