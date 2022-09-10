Экономист спрогнозировал продовольственный кризис в ЕС из-за засухи и санкций
Евросоюз могут ожидать серьезные проблемы в сельском хозяйстве на фоне засухи и санкций. Об этом заявил доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.
Как рассказал эксперт в беседе с агентством «Прайм», сокращение урожая и проблемы с зерном в Европе повлекут за собой рост цен на продовольственные товары, от бакалеи до кондитерских изделий.
Черников указал, что ранее подобные проблемы решала международная торговля. Однако теперь такая система может нарушиться из-за удорожания логистики, экономических сложностей, роста цен на энергию, санкционных ограничений.
«Поэтому похоже, что первым пострадавшим от деглобализации и санкций может стать именно ЕС с его дефицитом как продовольствия, так и энергии», — заключил экономист.
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