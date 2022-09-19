Итальянский журналист предсказал Евросоюзу хлебный бунт
Журналист Эммануэле Бонини в своей статье для итальянской газеты La Stampa заявил, что из-за быстрого роста цен на хлеб в Европе может случиться настоящий «хлебный бунт».
Он указал, что цены на хлеб в Евросоюбзе в среднем повысились на 18% и с этим приходится бороться каждой из 27 стран сотружества, за исключением Франции и Нидерландам, где рост составил 8,2% и 9,6%, соответственно.
Бонини напомнил, что истории Италии немало примеров, когда подорожание хлеба приводило к массовым беспорядкам.
«Народное восстание Фано в 1791 году... бунты 1898 года... «хлебная война» в Турине 1917 года», - напомнил журналист.
Ранее доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников заявил, что Евросоюз могут ожидать серьёзные проблемы в сельском хозяйстве на фоне засухи и санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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