Итальянский журналист предсказал Евросоюзу хлебный бунт

Он указал, что цены на хлеб в Евросоюбзе в среднем повысились на 18% и с этим приходится бороться каждой из 27 стран сотружества, за исключением Франции и Нидерландам, где рост составил 8,2% и 9,6%, соответственно.

Бонини напомнил, что истории Италии немало примеров, когда подорожание хлеба приводило к массовым беспорядкам.

«Народное восстание Фано в 1791 году... бунты 1898 года... «хлебная война» в Турине 1917 года», - напомнил журналист.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников заявил, что Евросоюз могут ожидать серьёзные проблемы в сельском хозяйстве на фоне засухи и санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

