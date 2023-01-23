В Польше предупредили, что обещания помощи в восстановлении Украины принесут разочарования
Обещания западных стран оказать помощь в восстановлении Украины после конфликта принесут «больше разочарований, чем пользы». Об этом пишет обозреватель Myśl Polska профессор Станислав Белень.
По мнению эксперта, после завершения кризиса украинцы будут негативно относиться у России на основе политики «мести и реванша», отмечает Ura.ru. Страна станет очагом конфликта, однако ни киевские власти, «ни их покровители и прихвостни» не смогут решить эту проблему. Профессор считает, что Польша, включившись в происходящее на Украине, обрекла себя на отсутствие выгодных связей с Россией, пишет РИА ФАН.
Кроме того, Белень заявил, что украинские власти используются для продвижения чужих интересов. Журналист опасается, что зависимость Киева от США, НАТО и Евросоюза обречет Украину на «долгие годы подчинения».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 729 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 021 / сут.
- СМИ: Эрдоган обсудит с кабмином вступление Швеции в НАТО
- В Польше предупредили, что обещания помощи в восстановлении Украины принесут разочарования
- Абрамченко: Россия готовит гуманитарные поставки продовольствия на Кубу
- В США призвали передать Украине ракеты ATACMS для ударов по Крыму
- Российские артиллеристы уничтожили позиции ВСУ на Запорожском направлении
- Рогозин заявил о захвате терминалов Starlink в ДНР
- Дело чести: Рогозин пообещал, что обстрелявший его украинский расчет будет уничтожен
- Сальдо: Cтроительство автомагистрали Джанкой - Ростов-на-Дону начнется в 2023 году
- США передумали размещать в Японии ракеты средней дальности
- В Германии пообещали скорое решение по передаче танков Leopard Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru