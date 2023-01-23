По мнению эксперта, после завершения кризиса украинцы будут негативно относиться у России на основе политики «мести и реванша», отмечает Ura.ru. Страна станет очагом конфликта, однако ни киевские власти, «ни их покровители и прихвостни» не смогут решить эту проблему. Профессор считает, что Польша, включившись в происходящее на Украине, обрекла себя на отсутствие выгодных связей с Россией, пишет РИА ФАН.

Кроме того, Белень заявил, что украинские власти используются для продвижения чужих интересов. Журналист опасается, что зависимость Киева от США, НАТО и Евросоюза обречет Украину на «долгие годы подчинения».

