В Польше отменят режим эпидемии

«Я принял решение с 16 мая трансформировать режим эпидемии в режим эпидемической угрозы», — цитирует ТАСС главу польского Минздрава.

Как отметил Недзельский, суточный прирост новых случаев заболевания в последнее время не превышает 1 тысячу человек, сократилось число новых госпитализаций, нет представляющего угрозу нового штамма.

«Это позволяет нам думать, что эпидемия идет в направлении эндемии - ситуации, когда вирус присутствует вокруг нас, но, учитывая вакцинацию и большое число перенесших инфекцию, в том числе бессимптомно, не представляет угрозы для общественной жизни», — заявил министр.

Тем не менее Недзельский отметил, что терять бдительность не стоит.

