В Польше отменят режим эпидемии

Режим эпидемии в Польше, введенный весной 2020 года на фоне распространения коронавируса, отменят с 16 мая. Об этом заявил министр здравоохранения республики Адам Недзельский.

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«Я принял решение с 16 мая трансформировать режим эпидемии в режим эпидемической угрозы», — цитирует ТАСС главу польского Минздрава.

Как отметил Недзельский, суточный прирост новых случаев заболевания в последнее время не превышает 1 тысячу человек, сократилось число новых госпитализаций, нет представляющего угрозу нового штамма.

«Это позволяет нам думать, что эпидемия идет в направлении эндемии - ситуации, когда вирус присутствует вокруг нас, но, учитывая вакцинацию и большое число перенесших инфекцию, в том числе бессимптомно, не представляет угрозы для общественной жизни», — заявил министр.

Тем не менее Недзельский отметил, что терять бдительность не стоит.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ПольшаКоронавирус
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