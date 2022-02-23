В Польше отменят большинство антиковидных ограничений

Большинство коронавирусных ограничений отменят в Польше с 1 марта. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Власти Доминиканы отменили COVID-ограничения

«Мы видим, что можно предложить далеко идущие изменения, можно отменить значительную часть ограничений, которые сопровождали нас многие месяцы», — цитирует Моравецкого ТАСС.

Как отметил польский премьер, власти страны сохранят «только необходимые» антиковидные меры: масочный режим в общественных местах, магазинах и транспорте, а также семидневную изоляцию и карантин.

Ранее в Великобритании объявили об отмене обязательной самоизоляции для больных COVID-19.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ПольшаКоронавирус
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