Ранее на Украине опубликовали инфографику, в которой указывается, что потраченные украинцами в Польше за последний год 2,14 млрд евро «полностью окупают непосредственную помощь Украине», напоминает «Свободная пресса».

«Опубликованная инфографика содержит ложные данные и носит отчетливый пропагандистский характер», — указал Троян.

В материале отмечается, что Варшава потратила на помощь Киеву более 3 млрд евро. Еще 8,36 млрд ушло на содержание украинских беженцев, пишет Ura.ru.

