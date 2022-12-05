В Польше обвинили Украину во лжи о выплаченном долге за военную помощь

Польское издание Kresy обвинило Украину во лжи о «выплаченном долге» за военную помощь Варшавы. Об этом написал обозреватель Kresy Марек Троян.

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Ранее на Украине опубликовали инфографику, в которой указывается, что потраченные украинцами в Польше за последний год 2,14 млрд евро «полностью окупают непосредственную помощь Украине», напоминает «Свободная пресса».

«Опубликованная инфографика содержит ложные данные и носит отчетливый пропагандистский характер», — указал Троян.

В материале отмечается, что Варшава потратила на помощь Киеву более 3 млрд евро. Еще 8,36 млрд ушло на содержание украинских беженцев, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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