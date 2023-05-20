В Польше обнаружили бетонную боеголовку ракеты после обнаружения ее обломков в апреле
В Польше нашли боеголовку, предположительно, от российской ракеты, обломки которой обнаружили под городом Быдгощ в апреле. Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Павла Шрота, пишет Polsat.
«Обнаружена боеголовка российской ракеты», — рассказал Шрот.
По его словам, особенностью ракеты является то, что она выполнена из бетона. Найденную боеголовку «осматривают соответствующие учреждения», пишет Газета.ru.
Шрот заявил, что в боеголовке не было взрывчатки.
Ранее в Польше нашли обломки ракеты «воздух-земля», на которй, по информации местных СМИ, имеются надписи на русском языке. Безопасности жителей ничто не угрожало, напомнил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru