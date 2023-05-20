В Польше обнаружили бетонную боеголовку ракеты после обнаружения ее обломков в апреле

«Обнаружена боеголовка российской ракеты», — рассказал Шрот.



По его словам, особенностью ракеты является то, что она выполнена из бетона. Найденную боеголовку «осматривают соответствующие учреждения», пишет Газета.ru.



Шрот заявил, что в боеголовке не было взрывчатки.

Ранее в Польше нашли обломки ракеты «воздух-земля», на которй, по информации местных СМИ, имеются надписи на русском языке. Безопасности жителей ничто не угрожало, напомнил Telegram-канал «Радиоточка НСН».





