В Польше назвали условие для отказа Запада от помощи Украине

По мнению политика, украинский конфликт продолжается из-за поддержки Запада, пишет «Свободная пресса». Однако «много чего может произойти», если в квартирах Берлина и Парижа температура снизится, отмечает телеканал «360».

«Даже два-три градуса вниз могут сделать так, что Западу будет не до политики [президента РФ] Владимира Путина», — считает Коваль.

Политик указал, что население Германии и Франции десятилетиями живет в комфорте, и именно Берлин и Париж могут отдать предпочтение в первую очередь борьбе с энергетическим кризисом.

