Конгресс Перу утвердил импичмент президента Болуарте

Конгресс Перу утвердил импичмент президента страны Дины Болуарте. Об этом законодательный орган сообщил в соцсети Х.

Ранее представители нескольких партий предложили отстранить главу государства от должности на фоне ухудшения криминогенной ситуации в Перу. Инициативу поддержали депутаты семи парламентских фракций. Позднее конгресс большинством голосов одобрил рассмотрение вопроса об импичменте президента.

«Конгресс Республики утверждает [отстранение от должности]... Дины Болуарте Сегарры. В связи с этим будет применяться порядок преемственности, установленный политической конституцией», - говорится в заявлении органа.

Дина Болуарте занимает пост главы государства с 2022 года. В сентябре молодежь в Перу вышла на протесты под лозунгом «Поколение Z против президента Дины Болуарте» и устроила массовые беспорядки, пытаясь захватить административные здания, напоминает 360.ru.

