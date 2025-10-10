Конгресс Перу утвердил импичмент президента Болуарте
Конгресс Перу утвердил импичмент президента страны Дины Болуарте. Об этом законодательный орган сообщил в соцсети Х.
Ранее представители нескольких партий предложили отстранить главу государства от должности на фоне ухудшения криминогенной ситуации в Перу. Инициативу поддержали депутаты семи парламентских фракций. Позднее конгресс большинством голосов одобрил рассмотрение вопроса об импичменте президента.
«Конгресс Республики утверждает [отстранение от должности]... Дины Болуарте Сегарры. В связи с этим будет применяться порядок преемственности, установленный политической конституцией», - говорится в заявлении органа.
Дина Болуарте занимает пост главы государства с 2022 года. В сентябре молодежь в Перу вышла на протесты под лозунгом «Поколение Z против президента Дины Болуарте» и устроила массовые беспорядки, пытаясь захватить административные здания, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Блэкаут и коллапс: Киев остался без света после угрозы Зеленского России
- Конгресс Перу утвердил импичмент президента Болуарте
- В Новосибирске завели дело после наезда авто на остановку с людьми
- Минпросвещения определило сроки получения начального общего образования
- Над Россией уничтожили 23 украинских беспилотника
- Ким Чен Ын пообещал сделать КНДР социалистическим раем
- Израиль утвердил план возвращения всех заложников из Газы
- Мигранты в Новосибирске массово заболели перед отправкой в военкомат
- Россиянам могут ограничить количество собак и кошек в квартире
- Мигрант-водитель автобуса бросил работу и устроил намаз
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru