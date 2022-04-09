Пентагон заявил, что стремится избежать эскалации с РФ при поддержки Украины
Пентагон заявил, что США стремятся избежать эскалации с РФ, продолжая оказывать поддержку Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя американского военного ведомства Джона Кирби.
Кирби отметил, что США осознают наличие ядерного оружия у РФ. Таким образом, он отверг критику ряда американских политиков за невмешательство в конфликт на территорию Украины. Он добавил, что Пентагон не имеет «ясного понимания мышления Путина».
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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