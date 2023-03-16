В Пентагоне заявили о разговоре начальников Генштабов РФ и США

Глава комитета начальников штабов США Марк Милли провел переговоры с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым, сообщает пресс-службы комитета.

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Стороны обсудили ситуацию в сфере безопасности. Других подробностей беседы Милли и Герасимова не приводится.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в беседе с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил о провокационном характере полетов американских беспилотников у побережья Крыма.

При этом Госдепартамент Соединенных Штатов считает чепухой высказывание посла России Анатолия Антонова по ситуации с американским беспилотником над Черным морем

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:Генштаб ВС РФСШАПентагон
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