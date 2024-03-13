В Пентагоне заявили, что США не смогут долго поддерживать Украину

«Это неустойчивый способ для длительной поддержки Украины, поэтому мы нуждаемся в дополнительном финансировании», – заявил он.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты готовы объявить об отправке Украине тактических ракетных комплексов ATACMS в рамках пакета военной помощи на $300 миллионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

