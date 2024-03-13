В Пентагоне заявили, что США не смогут долго поддерживать Украину

Американский власти не смогут долго поддерживать Киев, предоставляя новую военную помощь за счет экономии на старых контрактах по восполнению своих складов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление официального представителя Министерства обороны США Патрика Райдера.

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«Это неустойчивый способ для длительной поддержки Украины, поэтому мы нуждаемся в дополнительном финансировании», – заявил он.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты готовы объявить об отправке Украине тактических ракетных комплексов ATACMS в рамках пакета военной помощи на $300 миллионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
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