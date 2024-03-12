СМИ: США готовятся передать Украине военную помощь на 400 млн долларов
США намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи на общую сумму 400 млн рублей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в американской администрации.
Собеседники агентства утверждают, что Вашингтон может объявить о выделении новой помощи уже 12 марта.
Отмечается, что последний на данный момент пакет военной помощи США направили Украине в декабре 2023 года.
Ранее координатор Белого дома по стратегических коммуникациям Джон Кирби заявил, что американские власти считают, что Украина в течение ближайших месяцев продолжит терять позиции без новой помощи США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава ЦРУ допустил начало переговоров РФ и Украины через год
- Мошенники украли у актрисы Тамары Абросимовой 477 тысяч рублей
- Итальянский певец Пупо выступит в России
- СМИ: ФРГ решила привести в состояние готовности все имеющиеся ракеты Taurus
- СМИ: Стоимость видеоигр в России вырастет на 20%
- СМИ: «Спартак» выплатит Абаскалю 1,8 млн евро в случае увольнения
- ЕК рекомендовала начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о вступлении в ЕС
- Евросоюз продлил персональные санкции против России из-за Украины
- СМИ: Инаугурация президента РФ пройдет 7 мая
- СМИ: США готовятся передать Украине военную помощь на 400 млн долларов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru