СМИ: США готовятся передать Украине военную помощь на 400 млн долларов

США намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи на общую сумму 400 млн рублей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в американской администрации.

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Собеседники агентства утверждают, что Вашингтон может объявить о выделении новой помощи уже 12 марта.

Отмечается, что последний на данный момент пакет военной помощи США направили Украине в декабре 2023 года.

Ранее координатор Белого дома по стратегических коммуникациям Джон Кирби заявил, что американские власти считают, что Украина в течение ближайших месяцев продолжит терять позиции без новой помощи США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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