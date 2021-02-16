Журнал рассказал об уничтожении российского оружия беспилотниками
Вооружение и техника российского производства за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе успешно уничтожалась современными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщает Defense News.
Издание отмечает, что в Ливии «Панцири» уничтожались беспилотником Bayraktar TB2 турецкого производства, а С-300 «Фаворит» в Нагорном Карабахе — израильским дроном Harop. Отмечается также, что во время последнего конфликта было уничтожено 134 армянских танка против 22 азербайджанских.
Научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (Великобритания) Джастин Бронк подчеркивает, что все это показало, что «использование беспилотников может сделать жизнь чрезвычайно опасной».
При этом он отметил, что дроны не стоит считать неуязвимым оружием, так как против них эффективно применение, например, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Эксперт напомнил, что у американских и британских беспилотников MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper в Сирии «было много проблем» с российскими системами РЭБ. Бронк отмечает, что странам, не располагающим развитой боевой авиацией, бороться с БПЛА поможет усиление ПВО.
Ранее главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев рассказал, что новейший российский дрон решит проблему перехвата чужих разведывательных беспилотников, передает РИА ФАН.
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