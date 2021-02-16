Журнал рассказал об уничтожении российского оружия беспилотниками

Вооружение и техника российского производства за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе успешно уничтожалась современными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщает Defense News.

Издание отмечает, что в Ливии «Панцири» уничтожались беспилотником Bayraktar TB2 турецкого производства, а С-300 «Фаворит» в Нагорном Карабахе — израильским дроном Harop. Отмечается также, что во время последнего конфликта было уничтожено 134 армянских танка против 22 азербайджанских.