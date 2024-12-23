Она назвала ситуацию сложной, так как Украина с 1 января следующего года прекратит транзит газа и нефти. «Если они не хотят, чтобы мы могли покупать газ и нефть из России, я не вижу возможности того, чтобы мы могли продолжать помощь украинцам», — отметила Кери.

Глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что его визит в Москву был реакцией на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через территорию страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

