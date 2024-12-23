В парламенте Словакии пригрозили Киеву ответными мерами

В случае прекращения транзита газа из России через Украину, Словакия должна перестать поставлять Киеву электроэнергию, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главы комиссии по международным делам парламента Словакии от партии Smer Мариану Кери.

Компании ЕС призвали сохранить транзит газа через Украину

Она назвала ситуацию сложной, так как Украина с 1 января следующего года прекратит транзит газа и нефти. «Если они не хотят, чтобы мы могли покупать газ и нефть из России, я не вижу возможности того, чтобы мы могли продолжать помощь украинцам», — отметила Кери.

Глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что его визит в Москву был реакцией на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через территорию страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЭлектроэнергияГазУкраинаСловакия

Горячие новости

Все новости

партнеры