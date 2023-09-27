В парламенте Финляндии рассмотрят закрытие консульства России на Аландах

Гражданская инициатива с требованием закрыть консульство России на Аландских островах в составе Финляндии поступит в финский парламент. Об этом сообщается на сайте гражданских инициатив Финляндии.

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«Российское консульство должно быть упразднено на Аландских островах. Поскольку Финляндия теперь является членом НАТО, данное консульство ограничивает и ставит под угрозу безопасность», — указано в описании.

Инициатива набрала необходимые 50 тысяч подписей граждан.

Ранее стало известно, что в РФ с 1 октября будет работать только одно диппредставительство Финляндии — посольство в Москве. Финское Генеральное консульство в Санкт-Петербурге прекратит работу, напоминает телеканал «360». При этом у России остается посольство в Хельсинки и консульство в столице Аландских островов Мариехамне.

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ФОТО: РИА Новости
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