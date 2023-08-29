В Париже заявили, что у отношений Франции и Африки прекрасное будущее
Отношения Франции и стран Африки ждет прекрасное будущее, заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. Ее выступление транслировалось в аккаунте внешнеполитического ведомства в Twitter.
Дипломат отметила, что манипуляции «антифранцузским дискурсом» не должны омрачать политические отношения, и добавила, что у Франции есть «много преимуществ» на континенте.
Колонна добавила, что Париж приветствует расширение присутствия стран Африки в Совбезе ООН, а также их интеграцию в G20.
Ранее мятежники в Нигере потребовали от посла Франции покинуть страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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