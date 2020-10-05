В Париже закроют все бары из-за коронавируса
Со вторника, 6 сентября, в Париже закроются все бары. Будут работать только рестораны, но при соблюдении всех санитарных требований.
Об этом в ходе пресс-конференции объявил полицейский префект французской столицы Дидье Лаллеман, передает RT.
Мера связана с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
На улицах запрещено собираться вместе более 10 человек. Не будут работать спортклубы, а посещение бассейны разрешили лишь для школьников.
В супермаркетах на 4 кв. м площади должно находиться не более одного покупателя.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+10 888 / сут.
Умерли
21 475+117 / сут.
Выздоровели
982 тыс.+3 181 / сут.
- Испытания С-400 в Турции пройдут в ближайшие дни
- Каждый четвертый пожилой российский мужчина страдает алкоголизмом
- Потерявшие сознание псковские школьники доставлены в больницу
- В Следственном комитете опровергли задержание Антона Фургала
- В Кремле прокомментировали самоубийство нижегородской журналистки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru