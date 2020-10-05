В Париже закроют все бары из-за коронавируса

Со вторника, 6 сентября, в Париже закроются все бары. Будут работать только рестораны, но при соблюдении всех санитарных требований.

Об этом в ходе пресс-конференции объявил полицейский префект французской столицы Дидье Лаллеман, передает RT.

Мера связана с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

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На улицах запрещено собираться вместе более 10 человек. Не будут работать спортклубы, а посещение бассейны разрешили лишь для школьников.

В супермаркетах на 4 кв. м площади должно находиться не более одного покупателя.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:КоронавирусПариж
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