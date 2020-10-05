В Париже закроют все бары из-за коронавируса

Со вторника, 6 сентября, в Париже закроются все бары. Будут работать только рестораны, но при соблюдении всех санитарных требований.

Об этом в ходе пресс-конференции объявил полицейский префект французской столицы Дидье Лаллеман, передает RT.

Мера связана с угрозой распространения коронавирусной инфекции.