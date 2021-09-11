В Париже возобновились протесты против мер по борьбе с коронавирусом

В Париже в субботу запланированы четыре подобных акции, всего в стране - 200 демонстраций, четыре из которых пройдут в Париже.

По данным полиции, в Париже на акции ожидается около 30 тысяч человек, по всей Франции — 140 тысяч граждан.

RT ведёт прямую трансляцию с парижских улиц.

