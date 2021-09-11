В Париже возобновились протесты против мер по борьбе с коронавирусом

В столице Франции началась очередная акция протеста против мер по борьбе с коронавирусом. Участники выражают недовольство в том числе санитарными пропусками, сообщает ТАСС.

Более 200 тысяч человек приняли участие на акции протеста во Франции

В Париже в субботу запланированы четыре подобных акции, всего в стране - 200 демонстраций, четыре из которых пройдут в Париже.

По данным полиции, в Париже на акции ожидается около 30 тысяч человек, по всей Франции — 140 тысяч граждан.

RT ведёт прямую трансляцию с парижских улиц.

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Фото: twitter.com/TerrorNewsWorld
ТЕГИ:КоронавирусМитингиМитингПариж
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