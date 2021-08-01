Более 200 тысяч человек приняли участие на акции протеста во Франции

Более 200 тысяч человек приняли участие в акциях против санитарных пропусков по всей Франции на фоне эпидемии коронавируса, передаёт телеканал BFM TV со ссылкой на правоохранительные органы.

Песков не исключил принятие мер по вакцинации, как во Франции

В Париже на площади Бастилии агрессивные демонстранты начали забрасывать сотрудников правоохранительных органов бутылками и файерами. Митингующие взрывали петарды. Полицейские ответили распылением слезоточивого газа, и применили водомёты.

В акции также участвовали представители движения «Желтые жилеты».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что развитие ситуации с пандемией в мире говорит в пользу ужесточения мер по коронавирусу.

По его словам, требования и ограничения, подобные введённым во Франции, могут стать безальтернативными.

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ФОТО: Pixabay.com / Grégory ROOSE
ТЕГИ:КоронавирусПротестыФранция
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