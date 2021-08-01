Более 200 тысяч человек приняли участие на акции протеста во Франции

В Париже на площади Бастилии агрессивные демонстранты начали забрасывать сотрудников правоохранительных органов бутылками и файерами. Митингующие взрывали петарды. Полицейские ответили распылением слезоточивого газа, и применили водомёты.

В акции также участвовали представители движения «Желтые жилеты».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что развитие ситуации с пандемией в мире говорит в пользу ужесточения мер по коронавирусу.

По его словам, требования и ограничения, подобные введённым во Франции, могут стать безальтернативными.

