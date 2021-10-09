В Париже умер первый президент Ирана Абольхасан Банисадр

В Париже умер первый президент Ирана Абольхасан Банисадр. Он стал первым демократически избранным лидером в 1980 году после Исламской революции. О кончине 88-летнего политика сообщило агентство ИРНА.

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Банисадр был выпускником юридического факультета Тегеранского университета. В 60-е годы он дважды сидел в тюрьме за антиправительственные выступления. После – бежал во Францию. 17 лет он учился и преподавал в Сорбонне.

Ранее умер легендарный создатель аппаратуры МиГ-29 и Су-27. Заместитель генерального директора по НИОКР АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» госкорпорации «Ростех» Гиви Джанджгава скончался сегодня в возрасте 80 лет. Под руководством учёного, в частности, были разработаны прицельно-навигационный комплекс истребителя МиГ-29, аппаратура для истребителя Су-27.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СмертьПарижИран
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