В Париже умер первый президент Ирана Абольхасан Банисадр

Банисадр был выпускником юридического факультета Тегеранского университета. В 60-е годы он дважды сидел в тюрьме за антиправительственные выступления. После – бежал во Францию. 17 лет он учился и преподавал в Сорбонне.

Ранее умер легендарный создатель аппаратуры МиГ-29 и Су-27. Заместитель генерального директора по НИОКР АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» госкорпорации «Ростех» Гиви Джанджгава скончался сегодня в возрасте 80 лет. Под руководством учёного, в частности, были разработаны прицельно-навигационный комплекс истребителя МиГ-29, аппаратура для истребителя Су-27.







