Умер легендарный создатель аппаратуры МиГ-29 и Су-27
Заместитель генерального директора по НИОКР АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» госкорпорации «Ростех» Гиви Джанджгава скончался сегодня в возрасте 80 лет. Под руководством учёного, в частности, были разработаны прицельно-навигационный комплекс истребителя МиГ-29, аппаратура для истребителя Су-27.
Как отметили в концерне, с Джанджгавой ушла целая эпоха в создании передовой авионики. Он также занимал должность генерального конструктора АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро».
Учёный был одним из первопроходцев в создании систем навигации по геофизическим полям, гироскопических систем на базе динамически настраиваемых и волновых твердотельных гироскопов, интеллектуальных цифровых систем и комплексов управления летательными аппаратами.
Гиви Джанджгава отмечен многими наградами и почетными званиями, среди которых: Лауреат Государственных премий СССР, России, трижды Лауреат премий Правительства РФ, Лауреат Национальной премии им Петра Великого.
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