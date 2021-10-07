Умер легендарный создатель аппаратуры МиГ-29 и Су-27

Заместитель генерального директора по НИОКР АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» госкорпорации «Ростех» Гиви Джанджгава скончался сегодня в возрасте 80 лет. Под руководством учёного, в частности, были разработаны прицельно-навигационный комплекс истребителя МиГ-29, аппаратура для истребителя Су-27.

Как отметили в концерне, с Джанджгавой ушла целая эпоха в создании передовой авионики. Он также занимал должность генерального конструктора АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро».

Учёный был одним из первопроходцев в создании систем навигации по геофизическим полям, гироскопических систем на базе динамически настраиваемых и волновых твердотельных гироскопов, интеллектуальных цифровых систем и комплексов управления летательными аппаратами.

Гиви Джанджгава отмечен многими наградами и почетными званиями, среди которых: Лауреат Государственных премий СССР, России, трижды Лауреат премий Правительства РФ, Лауреат Национальной премии им Петра Великого.

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Фото: kret.com
ТЕГИ:СмертьАвиацияМиг-29
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