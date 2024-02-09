СМИ: В Берлине ограбили инкассаторский автомобиль

Уточняется, что инцидент произошёл у отделения банка Volksbank. В ограблении инкассаторской машины участвовали четверо неизвестных, которые напали на охранников и вынесли по меньшей мере один ящик с деньгами.

«На двух охранников напали возле банка. По меньшей мере один из них был ранен в голову», - цитирует Bild пресс-секретаря Берлинской полиции Яну Берндт.

Похищенная злоумышленниками сумма неизвестна.

Ранее сотрудники МВД в Крыму сумели по горячим следам задержать подозреваемого в похищении из инкассаторской машины около 40 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

