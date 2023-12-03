В Париже состоялась акция в поддержку Донбасса

Среди демонстрантов были граждане Франции, Сербии, Польши и Болгарии. Они вышли на улицы с плакатами «Прекратите мучить Донбасс» и «Прекратите вооружать Украину».

Проукраинские активисты пытались сорвать мероприятие, выкрикивая антироссийские лозунги. Правоохранительные органы не позволили им помешать проведению акции.

Ранее собранный европейскими волонтерами второй конвой с гуманитарной помощью отправился из Франции в Донбасс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

