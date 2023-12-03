В Париже состоялась акция в поддержку Донбасса
Ассоциация SOS Donbass и движение Stop Killing Donbass провела в Париже акцию «10 лет украинской агрессии: от Майдана до освободительной войны» в поддержку населения Донбасса, сообщает РИА Новости.
Среди демонстрантов были граждане Франции, Сербии, Польши и Болгарии. Они вышли на улицы с плакатами «Прекратите мучить Донбасс» и «Прекратите вооружать Украину».
Проукраинские активисты пытались сорвать мероприятие, выкрикивая антироссийские лозунги. Правоохранительные органы не позволили им помешать проведению акции.
Ранее собранный европейскими волонтерами второй конвой с гуманитарной помощью отправился из Франции в Донбасс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru