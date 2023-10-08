По ее словам, гуманитарную помощь собрали в восьми европейских странах. Для этого организовали 30 пунктов сбора.

Конвой прибудет в Донецкую и Луганскую республики через полторы недели, уточнила она. Груз включает медикаменты, обогреватели, одежду, продовольствие, средства гигиены.

Первый конвой отправился из Франции 25 апреля. Волонтеры собрали семь тонн гуманитарных грузов.

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее упрекнул Запад в том, что тот не обращает внимания на обстрелы Донбасса со стороны украинской армии, передает «Радиоточка НСН».

