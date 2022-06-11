Власти Италии рассекретили доклад о пророссийских настроениях в СМИ

Ранее газета Corriere della Sera опубликовала материал о расследовании Комитета парламента Италии по безопасности (Copasir) в отношении граждан, которые якобы причастны к пророссийской пропаганде в стране. После публикации представитель руководства Совмина Франко Габриэлли опроверг данные о ведении разведывательными службами досье отношении пророссийских экспертов. В связи с этим Габриэлли распорядился рассекретить семистраничный доклад «о дезинформации во время российско-украинского конфликта».

«Я надеюсь, что его полное прочтение приведет к окончательному прекращению любых позорящих в отношении деятельности национальной разведки или фиктивных правительственных курсов, направленных на ограничение права на информацию», — подчеркнул представитель Совмина.

Документ, подготовленный итальянским департаментом информации и безопасности (Dis), охватывает период до 15 мая, составлялся на основе данных из открытых источников и находился под самым низким грифом секретности.

Как отметил Габриэлли, в докладе нет сведений, касающихся национальной информации. В нем говорится об изменении тренда российской дезинформации, которая «перенесла снижение своей напряженности и перешла в защитную позицию», отмечается наличие критики в адрес премьер-министра Марио Драги и якобы попыток «дискредитации международных организаций».

