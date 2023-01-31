Полиция Франции разгоняет протестующих против пенсионной реформы

Сотрудники правоохранительных органов Франции используют силовые способы разгона демонстрантов, которые вышли на улицы городов в знак протеста против планов увеличения пенсионного возраста. Так, по информации RT, в Нанте полиция применила слезоточивый газ, в Ренне — также газ, но ещё и водомёт.

Как сообщают французские СМИ, в крупных городах страны общественный транспорт функционирует с перебоями, нарушена логистика поставок топлива. Это уже вторая общенациональная забастовка во Франции против повышения пенсионного возраста.

В Париже на марш против пенсионной реформы вышли более 150 тысяч человек

Первое всеобщее вступление протеста прошло 19 января. Уже тогда произошли стычки манифестантов с полицией в Ренне. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», всё в итоге вылилось в летящие в полицейских камни, мусорные баки, палки и фаеры, в ответ силовики применили дубинки.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн в понедельник, 30 января представила реформу, согласно которой пенсионный возраст планируется поднять с 62 до 64 лет.

В России к 2028 году пенсионный возраст для мужчин составит 65 лет, для женщин – 60 лет. С 2019 года идёт переходный период.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Пенсионная РеформаПротестыФранция
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