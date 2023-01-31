Полиция Франции разгоняет протестующих против пенсионной реформы

Сотрудники правоохранительных органов Франции используют силовые способы разгона демонстрантов, которые вышли на улицы городов в знак протеста против планов увеличения пенсионного возраста. Так, по информации RT, в Нанте полиция применила слезоточивый газ, в Ренне — также газ, но ещё и водомёт.

Как сообщают французские СМИ, в крупных городах страны общественный транспорт функционирует с перебоями, нарушена логистика поставок топлива. Это уже вторая общенациональная забастовка во Франции против повышения пенсионного возраста.