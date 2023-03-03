Работники АЭС во Франции начали забастовку против пенсионной реформы

Планировалось начать забастовку 7 марта. Но из-за передачи законопроекта о реформе в сенат работники АЭС заявили о начале протеста уже в пятницу, 3 марта.

Сообщается, что к энергетикам присоединились сотрудники газовой промышленности.

В связи с забастовкой на атомных станциях снизят выработку электроэнергии.

В феврале 2023 года забастовка железнодорожников парализовала движение поездов в Англии. Они требовали повышения зарплаты на фоне высокой инфляции, передает НСН.

