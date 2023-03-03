Работники АЭС во Франции начали забастовку против пенсионной реформы

Работники атомных электростанций во Франции объявили бессрочную забастовку из-за пенсионной реформы. Об этом сообщил профсоюз «Всеобщая конфедерация труда».

Полиция Франции разгоняет протестующих против пенсионной реформы

Планировалось начать забастовку 7 марта. Но из-за передачи законопроекта о реформе в сенат работники АЭС заявили о начале протеста уже в пятницу, 3 марта.

Сообщается, что к энергетикам присоединились сотрудники газовой промышленности.

В связи с забастовкой на атомных станциях снизят выработку электроэнергии.

В феврале 2023 года забастовка железнодорожников парализовала движение поездов в Англии. Они требовали повышения зарплаты на фоне высокой инфляции, передает НСН.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:АЭСЗабастовкаФранция
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