Работники АЭС во Франции начали забастовку против пенсионной реформы
Работники атомных электростанций во Франции объявили бессрочную забастовку из-за пенсионной реформы. Об этом сообщил профсоюз «Всеобщая конфедерация труда».
Планировалось начать забастовку 7 марта. Но из-за передачи законопроекта о реформе в сенат работники АЭС заявили о начале протеста уже в пятницу, 3 марта.
Сообщается, что к энергетикам присоединились сотрудники газовой промышленности.
В связи с забастовкой на атомных станциях снизят выработку электроэнергии.
В феврале 2023 года забастовка железнодорожников парализовала движение поездов в Англии. Они требовали повышения зарплаты на фоне высокой инфляции, передает НСН.
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