В Париже облили искусственной кровью олимпийские кольца на фасаде мэрии
В Париже группа защитников климата залила искусственной кровью олимпийские кольца, вывешенные на фасаде мэрии французской столицы, выражая, тем самым, протест против проведения Олимпиады во Франции, передает ТАСС.
Фотографии с облитым красной жидкостью символом предстоящей Олимпиады-2024 разместила на своей странице в Twitter ассоциация Youth for Climate.
По мнению экоактивистов, Олимпийские игры носят экоцидный и антисоциальный характер. Об этом гласит подпись к опубликованным снимкам.
Кроме того, в ассоциации осудили французских политиков, которые закрывают глаза на ухудшение социального и климатического кризиса, а также ущемление свобод.
Ранее экоактивисты вылили черную краску в фонтан «Баркачча» в Риме, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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