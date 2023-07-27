В Париже облили искусственной кровью олимпийские кольца на фасаде мэрии

Фотографии с облитым красной жидкостью символом предстоящей Олимпиады-2024 разместила на своей странице в Twitter ассоциация Youth for Climate.

По мнению экоактивистов, Олимпийские игры носят экоцидный и антисоциальный характер. Об этом гласит подпись к опубликованным снимкам.

Кроме того, в ассоциации осудили французских политиков, которые закрывают глаза на ухудшение социального и климатического кризиса, а также ущемление свобод.

Ранее экоактивисты вылили черную краску в фонтан «Баркачча» в Риме, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



